أصبح فهد بن نافل الوحيد من بين رؤساء الأندية السعودية الذي يمكنه التفاوض مع اللاعبين العالميين، وذلك لما يمتلكة من سيفي قوي -السيرة الذاتية-.

وأكدت مصادر خاصة لـ “صدى”، أن ذلك يأتي من خلال دور ابن نافل القيادي في مجموعة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وهي من أكبر الشركات الاقتصادية في العالم.

وتشترط مكاتب تعاقد اللاعبين العالميين والمدربين من فئة أ توفر CV قوي للشخص قبل أي اجتماع أو نقاش.

وخير دليل على ذلك صفقة كريستيانو رونالدو، حيث كان فهد بن نافل المفاوض الذي نجح في اقناع اللاعب قبل أن تتعثر المفاوضات بإيقاف الهلال عن التسجيل لفترتين، حيث أن وكلاء اللاعب طالبوا أولا سيفي المفاوض قبل أي نقاش، وإطلاعهم على عرض بن نافل.

يذكر أن باقي رؤساء الأندية السعودية بحاجة إلى التعامل مع مكاتب معروفة بتكلفة باهضة من أجل إقناع وكلاء اللاعبين العالميين بالتفاوض.