اعتٌمدت القوائم الأولية لانتخابات مؤسسة النصر غير الربحية، اليوم الخميس، والتي ضمت قائمتي مسلي آل معمر وثامر اليمني، فيما تم استبعاد قائمة مهند الداود.

كما تم الإعلان عن القوائم الأولية لانتخابات مؤسسة الهلال غير الربحية، باعتماد قائمة فهد بن نافل بلا منافسة في الانتخابات.

يذكر أن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أعلن أن مجالس إدارات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، ستتكوَّن من 7 أعضاء، 5 منهم يعينهم صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى عضوين من مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية.