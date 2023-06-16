تعرضت طائرة بوينج 737-800 تابعة للخطوط الجوية الأمريكية لبعض الأضرار في حادث سحب في مطار نيويورك لا غوارديا بالولايات المتحدة، وتم سحب الطائرة إلى بوابة المغادرة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة اصطدام الطائرة بعربة أثناء إقلاعها ، وذلك نظرا لعدم اتباع الإرشادات.

لحسن الحظ، لم يصب أحد في الحادث. ومع ذلك، تم نقل سائق العربة إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية.

ووفرت الخطوط الجوية الأمريكية طائرة أخرى لنقل الركاب، في حين أن الطائرة التالفة قيد الإصلاح، وفتحت شركة الطيران التحقيق في الحادث.