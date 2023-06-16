اندلع حريق في 4 سيارات متوقفة أمام أحد المنازل في الأحساء ، أسفر عن تضرر السيارات وحدوث تلفيات جسيمة .

وبين الفيديو السيارات متوقفة بجوار منزل، فيما تصاعدت ألسنة النيران والدخان وتضررت السيارات الأربعة.

وأفادت معلومات، أن الواقعة حدثت الساعة الخامسة فجر أمس الخميس، وأن وراء ارتكاب الواقعة شخصين كانا يقودان دراجة نارية، حيث قاما بوضع مادة مشتعلة “بنزين”، أسفل سيارة وأشعلا النيران ولاذا بالفرار.

وأضافت أن الجانيين اختارا طريق مؤدي إلى المنزل لا توجد فيه كاميرات مراقبة، فيما شاهدهما موظف كان متوجها إلى عمله وهما يضعان المادة المشتعلة أسفل السيارة.