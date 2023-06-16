كشفت مصادر عن سبب ارتكاب “بركات الكناني “جريمة قتل “بندر القرهدي” حرقا داخل سيارته بجدة

وقالت المصادر أن إقدام الجاني على جريمته الشنعاء جاء بسبب تعاطيه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، حيث حفزت هذه الآفة السلوك الإجرامي لديه، مما أدى به إلى إقدامه على جريمة القتل، وإن ارتكاب أي جريمة تحت تأثير المخدرات لن يعفي الجاني من العقوبة

وقال خبراء قانونيون أن صدور الحكم وتأييده بالقتل تعزيراً بحق الجاني يعكس مدى حرص الدولة على تطبيق العدالة الناجزة، مؤكدين أن حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على تطبيق الأحكام الشرعية يأتي تعزيزًا لاستتباب الأمن، وردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك وأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

وأكدوا أنه تم تنفيذ الحكم بسبب بشاعة ما اقترفه الجاني وتحقيقا للعدل، وقد جاء بعد استيفاء كامل الضمانات القضائية. لافتين إلى أن الحادثة فردية لا تمثل إلا نفس مرتكبها، وأن هذه الجريمة فعل شنيع ودخيل على المجتمع السعودي.