كشف الطبيب المتهم بقتل طبيب الساحل بمصر، ودفنه داخل عيادة زميله بمعهد ناصر تفاصيل الجريمة .

وقال الطبيب المتهم أمام جهات التحقيق أن المحامية المتهمة بالاشتراك مع المتهم الأول في الواقعة استدرجت المجني عليه -طبيب معهد ناصر- بمكالمة هاتفية بحجة أن والدتها تعاني من مرض وتحتاج إلى طبيب فورا، قائلا: قالت له أمي تعبانة وبتموت تعالا وهحاسبك وهديك الفلوس اللي تطلبها.

وأضاف الطبيب المتهم ، أنه أعطى المجني عليه حقنتين بنج بجرعة زائدة وهي من تسببت في وفاته على حسب وصفه، مشيرا إلى أنه بعد تنفيذ الواقعة اتصل بالمتهم الثالث ويدعى أ. ف، وطلب منه دفن جثة المجني عليه داخل العيادة، وهدده إذا أفصح عن الموضوع.