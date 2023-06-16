كشفت هدير شقيقة الطالبة الجامعية نيرة أشرف التي قتلت على يد زميلها محمد عادل بمحيط جامعة المنصورة بمصر عن كواليس تنفيذ حكم الإعدام على القاتل.

وقالت هدير عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: “وصلنى وهما بيعدموه أنه بيتأسف لهم ويقول أنا غلطان ارحمونى، ورد عليه الظابط فى مصلحة السجون قاله وأنت مرحمتش البنت ليه؟”.

وأضافت: “أه يا نار قلبى اللى والعة عليكى من يومها ولا هديت ولا انطفت ولا هتنطفى لو عدموا أهله كلهم يارب الصبر يارب حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وكانت النيابة العامة أمرت في وقت سابق، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته فيما أسند إليه من قتل الطالبة المجني عليها نيرة عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها. وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.