قرر مجلس الشيوخ الأميركي تعيين محامية الحقوق المدنية نصرت تشودري بمحكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك، مما يجعلها أول قاضية اتحادية مسلمة في الولايات المتحدة.

وقال المجلس أنه تقرر تعيين تشودري، المديرة القانونية للاتحاد الأميركي للحريات المدنية في إيلينوي، بأغلبية 50 صوتا مقابل 49.

وتعتبر تشودري أميركية تعود أصولها إلى بنغلادش، معظم حياتها المهنية في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية وعملت في قضايا العدالة العرقية والأمن القومي. ورشحها الرئيس جو بايدن للمنصب في يناير 2022.