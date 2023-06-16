تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو:4٫10256 مقابل الريال الواحد 0٫24372

الدولار:3٫75061 مقابل الريال الواحد 0٫26662

درهم إماراتي:1٫02116 مقابل الريال الواحد 0٫97928

ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73602

دينار أردني: 5٫28726 مقابل الريال الواحد 0٫18914

دينار كويتي:12٫22355 مقابل الريال الواحد 0٫08192

دينار بحريني:9٫96304 مقابل الريال الواحد 0٫10047

الريال القطري:1٫03024 مقابل الريال الواحد 0٫97064

الدرهم المغربي: 0٫37638 مقابل الريال الواحد 2٫65944

الجنيه المصري: 0٫12135 مقابل الريال الواحد 8٫24063