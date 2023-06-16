الاعداد السابقة للصحيفة
الجمعة16 يونيو

رجل كاد يتسبب بكارثة

منذ 1 ساعة
0
1062
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    بيع برج سكني شمال الرياض بـ 492 مليون ريال .. فيديو

    بيع برج سكني شمال الرياض بـ 492 مليون ريال .. فيديو

    منذ 55 دقيقة
    0
    1131

    باخرة ضخمة تصدم في جسر

    منذ 60 دقيقة
    0
    505
    اكتشاف علمي لتحسين حياة مرضى السكر

    اكتشاف علمي لتحسين حياة مرضى السكر

    منذ 1 ساعة
    0
    1239
    شاب يوثق وفاة والده من الاحتضار حتى نزول القبر.. فيديو

    شاب يوثق وفاة والده من الاحتضار حتى نزول القبر.. فيديو

    منذ 1 ساعة
    4
    734

    رجل كاد يتسبب بكارثة

    منذ 1 ساعة
    0
    1062