يتلقي صاحب الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بقصر الإليزيه، ضمن زيارته الرسمية إلى فرنسا.

وتجرى الآن استعدادات استقبال ولي العهد عند قصر الإليزيه، حيث سيجرى مناقشة العديد من القضايا المهمة أبرزها قضايا الطاقة المهمة للجانب الفرنسي، وتنويع الاقتصاد المهم أيضًا للجانب السعودي .

يذكر أن هذه الزيارة تأتي بعد أقل من عام على الزيارة التي قام بها ولي العهد إلى العاصمة الفرنسية في يوليو من العام الماضي.

فيديو | استعدادات مكثفة عند قصر الإليزيه في باريس لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هذا النهار#ولي_العهد_في_فرنسا#الإخبارية pic.twitter.com/OzRLM6oZUJ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 16, 2023