أعرب الكرواتي لوكا مودريتش لاعب فريق ريال مدريد عن استيائه من الشائعات التي تطوله بشأن انتقاله للعب في الدوري السعودي، مؤكدا أنه ليس لديه خيار سوى البقاء مع الريال .

وقالت صحيفة relevo:”شائعات انتقال مودريتش للسعودية تزعجه كثيراً. اللاعب ليس لديه خيار سوى الاستمرار مع ريال مدريد”

وذكرت تقارير إسبانية أن لوكا رفض عرضًا ضخما بقيمة 80 مليون يورو في الموسم من النادي الأهلي، والتي وصفته بأحد أعرق الأندية في الدوري السعودي.

وأشارت إلى أن مودريتش كان سيتقاضى بذلك راتبًا سنويًا يساوي 7 أضعاف راتبه مع ريال مدريد، الذي يعد فيه أحد اللاعبين الأعلى أجرًا. إلا أن اللاعب الكرواتي واضح بشأن مستقبله ويريد الاستمرار مع ريال مدريد لموسم آخر.