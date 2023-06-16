وجهت سيدة مصرية زوجة منتج فني شهير، اتهاما لزوجها بالجمع بين 5 زوجات على ذمته مخالفا للشرع والقانون، فضلا عن زواجه 11 امرأة انفصل عن 6 منهن.

وقالت الزوجة : زوجي خطف ابني الصغير وعرض عليا التنازل عنه مقابل 50 ألف جنيه وقالي إنتي ميته بالنسبة لي وابنك، بعد طلبي الطلاق عندما اكتشفت حقيقة زواجه 11 امرأة وحاليا يجمع بين 5 زوجات على ذمته بالمخالفة للشرع والقانون”.

وأضافت” زوجي كان بيهددني ياخد ابني لو اتكلمت، وقالي هفعصك تحت رجلي إنتي مش عارفه أنا مين؟.. وأخد ابني ومش عارفه عايش ولا ميت، وآخر مرة قالي ابنك مات وحرق قلبي عليه”.