تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو:4٫11137 مقابل الريال الواحد 0٫24333
الدولار: 3٫74937 مقابل الريال الواحد 0٫26671
درهم إماراتي: 1٫02082 مقابل الريال الواحد 0٫97961
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫77118
دينار أردني: 5٫28534 مقابل الريال الواحد 0٫18921
دينار كويتي: 12٫25275 مقابل الريال الواحد 0٫08184
دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري:1٫02976 مقابل الريال الواحد 0٫97110
الدرهم المغربي:0٫37516 مقابل الريال الواحد 2٫66551
الجنيه المصري: 0٫12168 مقابل الريال الواحد 8٫21842
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