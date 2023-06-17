تحتفي الخطوط السعودية⁩ بتدشين أولى رحلاتها من مطار “نيس” إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث يعدّ مطار “نيس” ثاني مطار في فرنسا تُسيّر ⁧الخطوط السعودية⁩ رحلاتها له.

ودشّنت الخطوط السعودية أمس الجمعة أولى الرحلات المتجهة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار نيس الدولي في فرنسا، ليصبح ثاني وجهاتها على مستوى محطات فرنسا.

وأكد نائب الرئيس للعمليات الأرضية بالخطوط السعودية محمد باعكضه، على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين عَبْر تدشين وجهات الخطوط السعودية إلى مطار نيس لتنضم لرحلاتها القائمة إلى مطار شاردي قول بالعاصمة باريس.