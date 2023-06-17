تسببت جائحة فيروس كورونا في اللجوء للعمل من المنزل عملا بالإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض المميت.

وقدمت إحدى شركات صنع الأثاث المخصص للعمل نموذجا افتراضيا لأشكال العاملين عن بعد وذلك عقب 70 عاما من الآن والتأثير الجسدي الذي سيظهر إثر ذلك.

وأوضحت الشركة الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه العامل عن بُعد في المستقبل، وأثر العمل من السرير على النموذج الذي يدعى آنا، التي تحني ظهرها وكتفيها، بينما كانت تحدق في شاشة طوال اليوم ما أدى لعيون حمراء متورمة.

وتسببت ساعات طويلة من استخدام الفأرة في تجعد أصابعها وتحولها إلى شكل أقرب للمخلب. كما أنها وقعت ضحية زيادة الوزن، وضعف جهاز المناعة بسبب عدم كفاية الهواء النقي والقلق والاكتئاب.