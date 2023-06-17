قبضت شرطة منطقة القصيـم علـى مواطن لاتخاذه منزلًا وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزته أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية ومبالغ مالية، وجـرى إيقافه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.