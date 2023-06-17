تعرضت خبيرة التجميل سارة الودعاني لانتقادات حادة، من متابعيها، وذلك بعد استعراضها الجناح الملكي الذي ولدت فيه طفلها الثالث سليمان قبل أيام.

واستعرضت الودعاني مكونات الجناح الملكي في المستشفى، مؤكدة أن الطابق كامل لها وحدها للولادة.

وقالت الودعاني: “خلوني أوريكم الجناح اللي انا فيه هذا اسمه الجناح الملكي شوفوا الدور كامل بس لمريضة واحدة الدور كله الممرضين والأمن بس للغرفة اللي انا فيها، خلوني أوريكم الغرفة هذه الغرفة زي الجناح بهذا الشكل وهذه الإطلالة من الشرفة، هذا الجناح كامل لي وعندي مطبخ ومكان للضيوف كأنه فندق”.

ورأى المتابعون أن تصوير الجناح يعد نوعاً من التفاخر منها لوجودها فيه.