أكد معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب على أن العالم بدأ يتعافى تدريجياً خلال هذا العام من آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية التي كان عليها قبل الجائحة، جاء ذلك أثناء مشاركته في مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين المنعقد بالرياض.

وقال الخطيب إن المملكة تعمل على رفع معدل عدد السياح الأجانب القادمين إليها ليصل إلى 132% .

كما ذكر أن حصة السوق العربية من السياحة العالمية ضعيفة جدا ولا تتجاوز 4% على الرغم من أن المنطقة العربية تمتلك كل المقومات التي تجعلها تحصل على حصة أكبر، وهو ما ستعمل الدول العربية على تنميته في الفترة المقبلة ليصل نصيبها من السياحة العالمية إلى 10% .

وأوضح الخطيب أن قطاع السياحة هو واحد من أهم القطاعات التي لها دور رئيسي في تنويع مصادر الدخل القومي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 ، حيث بدأت السعودية في تنفيذ عدد من الخطط والبرامج لرفع مستوى السياحة، وقال: “لقد لمسنا نتائج هذا العمل سريعا بعد أن ارتفعت الأرقام من 3% من الناتج المحلي في عام 2019م إلى 4.8% في عام 2022م وسنواصل العمل حتى نصل إلى نحو 10% خلال السنوات المقبلة.

وبين أن المملكة ستستثمر أكثر من 800 مليار في قطاع السياحة خلال السنوات العشر المقبلة، داعيا الشركات الصينية وغيرها إلى الاستثمار في قطاع السياحة في المملكة والذي يعد قطاعا واعداً.