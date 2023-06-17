أوضح معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة منصور بن هلال المشيطي أن الوزارة تعمل حاليا على توطين العديد من التقنيات الحيوية لرفع قدرتها من الإنتاج الزراعي والحيواني لدعم برنامج الأمن الغذائي الذي يموله صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين من بينهم الصين.

مبينا أن برامج الاستزراع السمكي حققت نجاحا كبيرا حيث يتم إنتاج 120 ألف طن سنويا في الوقت الراهن، وأن الهدف هو والوصول إلى 600 ألف طن في السنوات المقبلة.

كما أن إنتاج الدواجن سجل قفزات نوعية تمكنه من الوصول إلى 80 بالمائة من احتياجات سوق الأمن الغذائي في كل المحاصيل الزراعية والحيوانية في السنوات المقبلة وفق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الذي وضعته الدولة للاعتماد على الإنتاج الوطني.

والتي تقوم كذلك على استخدام التقنية في تحسين الإنتاج وتوفير المياه للحفاظ على الثروة المائية للبلاد مشددا على أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها هيئة وطنية للأمن الغذائي تكونت ضمن الاستراتيجية الوطنية 2030 التي حددت معالم طريق المستقبل ومكنت البلاد من النجاح في كثير من الاختبارات في الجانب الغذائي.