أوضح المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد على مناطق المملكة.

وقال المركز انه يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

وأضاف ” في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير”.

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، كما أن ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.