سجلت أسعار النفط ارتفاعًا على المستوى العالمي خلال الأسبوع المنتهي 18 يونيو 2023، في البورصة العالمية.

ووصل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى مستويات مرتفعة بنسبة تصل إلى 1.64%، أي ما يعادل 1.16 دولار ليسجل البرميل مستوى 71.78 دولار.

وصعدت أسعار النفط العالمي خلال ختام تعاملات الأسبوع المنتهي في البورصة العالمية، وسجل خام برنت الأمريكي ارتفاعًا بنسبة 1.24%، أي ما يعادل دولار، ليسجل البرميل مستوى 76.61 دولارا.

وارتفعت أيضًا أسعار النفط العالمي، من بنزين نايمكس، خلال ختام تعاملات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.47 %، أي يعادل 3.88 دولار، ليرتفع البرميل إلى 268.05 دولار.