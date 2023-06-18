أكد الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية لتطوير محافظة العلا “جيرار مستراليه” أن العلا ستصبح عاصمة ثقافية ثانية في المملكة وبوابة لنقل الصورة الحديثة لها.

وقال مستراليه أن هذه المنطقة بحجم بلجيكا ويبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة ، مضيفاً أن عملهم مع الهيئة الملكية للعلا أمر رائع ويعدها مؤسسة فريدة للغايةحيث يترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شخصياً وتضم وزير الثقافة الأمير بدر محافظاً للعلا بالإضافة إلى فريق يديره المهندس عمرو المدني وهو شخصية فعالة ولامعة للغاية.

وأضاف أن العلا كنز حقيقي ، وهناك 3 عناصر سحرية في العلا هي التاريخ والطبيعة الخضراء والصحراء موضحاً أن المقومات الطبيعية والتاريخية للعلا ستجعلها إحدى الوجهات السياحية الأكثر بحثا حول العالم.

الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية لتطوير محافظة #العلا "جيرار مستراليه": العلا ستصبح عاصمة ثقافية ثانية في #السعودية وبوابة لنقل الصورة الحديثة للمملكة#محمد_بن_سلمان_في_فرنسا pic.twitter.com/XHDHaSae6V — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 18, 2023