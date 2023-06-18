وقعت شركة سولوشنز “solutions”، التابعة لمجموعة الاتصالات stc السعودية، على عقد ملزم مع ديفوتيم الفرنسية وأورتل للاستثمار المحدودة، للاستحواذ على 40% من شركة ديفوتيم الشرق الأوسط “Devoteam Middle East” المتخصصة في التحول الرقمي.

ولم تحدد سولوشنز، في إفصاح لسوق تداول السعودية اليوم الأحد، قيمة الصفقة، ولكنها قالت إنها تمت وفقًا لتقدير قيمة ديفوتيم ميدل إيست عند 726.3 مليون درهم إماراتي (197.7 مليون دولار) مع استبعاد أرصدة النقد والديون.

وأضافت أنها ستعتمد على مصادر التمويل الذاتية لإتمام الصفقة خلال 12 أسبوعًا، مضيفة أنها عيّنت شركة “السعودي الفرنسي كابيتال” كمستشار مالي للصفقة.

وارتفع سهم سولوشنز في تداولات اليوم الأحد بسوق الأسهم السعودية “تداول” بنسبة 3.2%.

تتركز أعمال ديفوتيم ميدل إيست، المتخصصة في تقديم خدمات الاستشارات التقنية والرقمية وخدمات التحول الرقمي، في السعودية ويقع مقرها في الرياض.