أعلنت الهيئة العامة للنقل وبالتعاون مع هيئة الطيران المدني، عن انتقال اختصاص الشحن الجوي للتجميع (الشاحن غير المعتمد) إلى الهيئة العامة للنقل، وذلك من منطلق توحيد إجراءات إصدار التراخيص، وتعزيزًا لمستوى التكامل بين الجهات المعنية.

وأشارت “هيئة النقل” إلى أن هذا الانتقال يهدف لتطوير رحلة المستثمر في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتقليل المتطلبات المطلوبة، وتوحيد المرجع التنظيمي لوساطة الشحن وفق أحكام اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن.

وأكدت أنها منحت المنشآت المسجلة لمزاولة النشاط قبل تاريخ 18 يونيو 2023م من قبل هيئة الطيران المدني مهلة لاستكمال اشتراطات ترخيص وسيط الشحن لمدة (60) يومًا تنتهي بتاريخ 18 أغسطس 2023م. داعيةً كافة المرخصين لبدء إجراءات إصدار التراخيص اللازمة لذلك.