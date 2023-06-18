قام فريق من الخبراء بتطوير أداة قادرة على التمييز بين الأوراق البحثية الأصلية التي أعدها الطلاب والأخرى التي أعدتها أجهزة الكمبيوتر.

ويأتي ذلك لتهدئة المخاوف من احتمال إساءة استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد الأوراق البحثية والواجبات المنزلية المطلوبة من الطلاب.

وقال العلماء في جامعة كانساس الأمريكية إنهم طوروا الأداة التي استطاعت اكتشاف الأوراق البحثية المكتوبة بتقنية الذكاء الاصطناعي بنسبة دقة تجاوزت 99%.

وقال هيثر ديزير في تقرير نشره في مجلة “تقارير خلية علم الفيزياء” عن نتيجة عمل فريقه البحثي في الجامعة: “حاولنا بِجد إيجاد وسيلة سهلة، تتيح حتى لطلاب الثانوية وبقليل من التوجيه إنشاء أداة للكشف عن استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف أنماط الكتابة.”

وأفاد الباحثون بأن النموذج الذي طوروه حقق نسبة دقة بلغت نحو 100% عند اكتشاف المقالة المكتوبة باستخدام الذكاء الاصطناعي ككل.

ولفت الباحثون أن النسبة تنخفض إلى 92% عندما يكون المطلوب اكتشاف أي فقرة مكتوبة بالذكاء الاصطناعي.

وفي حال حذر بعض خبراء الذكاء الاصطناعي من أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تؤدي إلى انقراض البشر، فقد يجد الأساتذة والمعلمون الأمل في أن التلاميذ والأبناء المتنافسين، قد لا يظلون وقتاً طويلاً بعيداً عن استخدام منصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.تي.بي للاحتيال على الواجبات المدرسية.