يرغب نادي الهلال في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد فشل صفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال بن جاكوبس إن وفد من الهلال تواجد في فرنسا يوم الجمعة لإقناع نيمار وعائلته بالانضمام للهلال.

ويتمسك مسئولو نادي الهلال، بالتعاقد مع البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعرضت إدارة نادي الهلال على نيمار دا سيلفا، الانتقال لصفوف الفريق في الموسم المقبل مقابل 200 مليون يورو سنويا.

يذكر أن سجل 18 هدفا وصنع 17 هدفا في 29 مباراة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الموسم المنقضي.