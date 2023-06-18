أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة على المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام حيث تشير التوقعات إلى طقس حار بوجه عام على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضح مركز الأرصاد أن درجات الحرارة العظمى تتراوح ما بين 43 إلى 45 درجة مئوية بينما تكون درجات الحرارة الصغرى ما بين 27 إلى 30 درجة مئوية.