يخطط نادي الهلال إلى ضم النجم البرتغالي الدولي برناردو سيلفا، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم خلال الانتقالات الصيفية، وذلك بعد الفشل في الاتفاق مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

كما أفادت تقارير صحفية بوصول عرض من الهلال إلى ولفرهامبتون الإنجليزي في محاولة لشراء عقد البرتغالي روبين نيفيز، لاعب خط الوسط، وسط تأكيدات بموافقة ناديه على بيع العام المتبقي من عقد نيفيز مقابل 47 مليون جنيه إسترليني، بحسب الرياضية

ويسعى الهلال إلى ضم اللاعبين: الألماني إلكاي جوندوجان، والبلجيكي روميلو لوكاكو، إضافة إلى سيلفا لاستقطابهم لنادي الهلال، فيما أنهت الإدارة الاتفاق مع السنغالي المخضرم كاليدو كوليبالي، مدافع تشيلسي الإنجليزي، دون تدخل من فريق المفاوضين.