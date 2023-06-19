تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو:4٫10223 مقابل الريال الواحد 0٫24376
الدولار: 3٫75085 مقابل الريال الواحد 0٫26661
درهم إماراتي: 1٫02122 مقابل الريال الواحد 0٫97922
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫77118
دينار أردني: 5٫28534 مقابل الريال الواحد 0٫18921
دينار كويتي: 12٫25275 مقابل الريال الواحد 0٫08184
دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري:1٫02976 مقابل الريال الواحد 0٫97110
الدرهم المغربي:0٫37687 مقابل الريال الواحد 2٫65602
الجنيه المصري: 0٫12141 مقابل الريال الواحد 8٫23675
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