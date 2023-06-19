صدرت الموافقة الكريمة على تولي معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء إلقاء خطبة يوم عرفه لهذا العام ١٤٤٤هـ، وفضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام إماماً احتياطياً.

وقد رفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس شكره وتقديره لولاة الأمر حفظهم الله على جليل العناية وفائق الرعاية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة ضيوف الرحمن.

كما أزجى معاليه التهنئة العاطرة لمعالي الشيخ يوسف بن سعيد بمناسبة تكليفه إماماً وخطيباً ليوم عرفة ودعا له بالتوفيق والسداد.