أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط (61) مخالفًا لنظام البيئة، (53) مواطنًا، ومواطنين خليجيين، و(6) مقيمين من الجنسية السودانية.

وبينت أن المخالفين ارتكبوا مخالفات رعي (1681) متنًا من الإبل، و(140) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

‎

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.