تمكن فريق طبي مختص في مستشفى حراء العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة حاجي إندونيسي يبلغ من العمر 90 عاماً قدم لأداء فريضة الحج إثر تعرضه لإنفجار في المعدة، حيث كان يشكو من آلام شديدة في البطن مع تقيئ وعدم القدرة على الأكل.

وأوضح الفريق الطبي المباشر للحالة أنه فور وصول المريض إلى قسم الطوارئ قام بعمل جميع الإجراءات والفحوصات العلاجية اللازمة وشخص المريض أن لديه تسمم في الدم نتيجة لإنفجار في الأثني عشر، وتم نقل المريض إلى قسم العناية المركزة، وأجريت له عملية استكشاف للبطن، وبعد الفتح وجد كمية كبيرة من الصديد تخرج من بطن المريض كما وجد ثقب كبير بالمعدة طوله 2 سم في جدار المعدة الأمامي، وتم تنظيف البطن من الصديد وأخذ عينة للتحليل من حافة الثقب الموجود بالمعدة.

وتم إغلاق الثقب وغسل الأحشاء والبطن من الداخل وإغلاق الجرح وإفاقة المريض قبل نقله للعناية المركزة، وهو الآن بصحة جيدة ولله الحمد، وتم نقله إلى قسم الجراحة لاستكمال الخطة العلاجية المقررة له.