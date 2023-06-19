تلقت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية دعماً مالياً من المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” لصالح مشروع الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين؛ لتقديم خدمات علاجية مباشرة لمستفيدي من اللاعبين القدامى وأسرهم غير القادرين على تحمل التكاليف العلاجية.

ويندرج العلاج المباشر ضمن مسار الصحة – أحد المسارات الرئيسية التي تقدمها الجمعية – والتي تشمل كذلك التأمين الطبي لأرامل اللاعبين القدامى، وتأمين المستلزمات الطبية للاعبين القدامى والاسر الأشد حاجة؛ وذلك ضمن جهودها لتأمين حياة كريمة للاعبين القدامى وأسرهم.

وقد أكد عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية رئيس اللجنة التنفيذية، والأمين العام فهيد الدوسري أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع الخيرية التي دأبت الجمعية على تنفيذها بالتعاون مع منصة «إحسان»، مشيراً إلى أن هذه المنصة الوطنية الرائدة مكنت الجمعيات الخيرية من أداء أعمالها بكل يسر وسهولة، وذلك من خلال طرح فرص التبرع واستقبال الأموال من المواطنين ثم تحويلها إلى الجمعية للبدء في التنفيذ.

وأوضح الدوسري أن الجمعية تولي الجانب الصحي أهمية كبيرة، لذا كان من ضمن المسارات الرئيسية التي أطلقتها الجمعية، مبيناً أن هذا المسار يندرج تحته 3 خدمات رئيسية وهي: العلاج المباشر، المستلزمات الطبية، التأمين الطبي، مؤكداً أن الجمعية قدمت جملة من الخدمات المميزة في هذا المسار وستواصل من خلال هذا المشروع تأمين حياة صحية لائقة للاعبين القدامى وأسرهم بدعمٍ من أهل البذل والعطاء في وطننا المعطاء.

وأضاف: ” لا شك أن هذا الدعم له كبير الأثر في تحقيق أهدافنا ومهامنا التي نسعى إلى تحقيقها بكل إخلاص وإتقان ، وتعتبر المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” داعماً حقيقاً وشريكاً اساسياً .