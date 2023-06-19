أكد محلل الطقس بمركز الأرصاد عقيل العقيل على استقرار حالة طقس ‎حج 1444، مشيراً إلى أن درجات الحرارة تتراوح بين 43 إلى 45 درجة مئوية

وقال العقيل :” الأجواء ستكون حارة بوجه عام على المشاعر المقدسة؛ لكن جهود الحكومة في تلطيف الأجواء في خاصة في مشعر عرفات تساعد في تخفيض درجات الحرارة من 5 إلى 7 درجات مئوية”.

وأضاف” الأجواء المتوقعة ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًّا شرق مكة المكرمة، وستتكون السحب الركامية الرعدية على الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة، والمرتفعات منها وتتحرك هذه السحب مع رياح طبقات الجو العليا التي تتجه من الاتجاه الشرقي إلى الغربي لتؤثر على الأجواء الشرقية من المشاعر المقدسة، وغالبا تكون الرياح مثيرة للأتربة والغبار”.

وتابع” في المجمل طقس حج هذا العام سيشهد موجة كبيرة من الاستقرار ودرجات الحرارة ما بين 43 إلى 45 درجة، والأجواء غائمة إلى غائمة جزئيًّا ونِسَب الرطوبة ستكون معتدلة”.