أعلن الأمن العام – ممثلًا في الإدارة العامة للمرور- طرح مزاد لوحات إلكتروني غدًا الثلاثاء من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً، عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” يتضمَّن لوحات برموز جديدة لأول مرة؛بحرف ورقم وحرفين ورقمين “هـ 5، س س 33، أ 12” عبر خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وأشار “المرور” إلى أهمية زيارة المنصة للتعرف على التعليمات الخاصة بالمزاد؛وذلك لضمان استكمال المعلومات المطلوبة بكل يسر وسهولة وقبل وقتٍ كافٍ من المزاد.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور تطرح المزاد للمرة الثانية؛برموز جديدة عبر خدمة مزاد اللوحات في “أبشر”.