رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على سؤال أحد الصحفيين، بخصوص أي لاعب في العالم يريده أن ينضم إلى صفوف النصر معه.

وقال الصحفي في سؤاله: “إذا كان يجب عليك اختيار لاعب واحد فـقط لكي يأتي إلى النصر من ستختار؟”، ليرد رونالدو ضاحكاً: “أختارك أنت.. رأيتك ترفع يدك باستحياء لذلك قمت باختيارك”.

وفي سياق آخر صرح اللاعب البرتغالي بقوله: “الدوري السعودي جيد جدًا، والآن الانتقالات تتحدث عن نفسها”.

وبخصوص استمراره في منتخب بلاده، قال: “أريد أن أستمر في اللعب مع المنتخب، وأن أجعل عائلتي وأصدقائي والشعب البرتغالي سعداء”.

وتابع: “لقد كانت رحلة طويلة، ولكن آمل ألا تنتهي قريبًا”، مضيفا: “أنا لا أتابع الأرقام القياسية، هي التي تتبعني”.