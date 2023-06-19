بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله، إلى فرنسا، أكد الصحفي الفرنسي المتخصّص بسياسة الشرق الأوسط جورج مالبرونو، على أهمية العلاقات الفرنسية السعودية.

وقال جورج مالبرونو عن زيارة ولي العهد إلى فرنسا: “نحن عميل صغير للسعودية وبحاجة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكثر من حاجته لنا”.

وأضاف: “السعودية لديها علاقات دبلوماسية متعددة، لا يزالون مهتمين بالولايات المتحدة رغم أن العلاقات معها باردة إلى حد ما، لكن من ناحية أخرى، تحولوا إلى الصين، إلى روسيا، وحتى إيران، لذا فنحن هنا في فرنسا زبائن صغار جدا بالنسبة لهم”.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، زار الأثنين، مقر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، في باريس، حيث يقوم بزيارة إلى فرنسا.