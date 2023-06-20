تواجدت الربوت سارة في المعرض المصاحب لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 في العاصمة الفرنسية باريس.

وبين مقطع فيديو الاستعدادات في مقر حفل ترشيح ‎السعودية الرسمي لاستضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030 .

يجدر الإشارة إلى أن المملكة أقامت حفل استقبال رسمي لـ 179 دولة، لتعريف بجاهزية العاصمة الرياض، وخططها ومشاريعها لاستضافة معرض إكسبو العالمي، يذكر أن عدد الدول المؤيدة والداعمة لـ الرياض في احتضانها للمعرض، وصل إلى 90 دولة من الدول الأعضاء بالمكتب الدولي للمعارض.