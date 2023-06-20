أعلن النادي الأهلي سلسلة عن توقيع عقود استثمارية مع عدد من الشركات الراعية ، بشركة سايت إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، راعيًا فضيًّا لمدة 3 أعوام.

جاء ذلك بعد استحواذ الصندوق على النادي الغربي بنسبة 75 في المئة، فيما ذهبت 25 % الباقية لمؤسسة النادي غير الربحية.

وأوضحت مصادر أن شعار الشركة لن يظهر على قميص الفريق، على أن يظهر خلال الإعلانات المشتركة فقط بين الطرفين، بحسب الرياضية

ومن المنتظر أن يعقدا مؤتمرًا صحافيًا للإجراءات الرسمية والتوقيع بين ممثلي النادي الغربي والشركة السعودية، والإعلان عن التفاصيل الخاصة بالرعاية.