كشفت مؤسسة صندوق البحر الأحمر عن شراكة مع “فيلم العلا”، تتضمن مِنحًا لدعم صناع الأفلام الذين يخططون لتصوير أعمالهم في المناظر البديعة والمتنوعة لمحافظة العلا.

وتهدف الشراكة إلى تقديم دعم مادي لصناع الأفلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليستعينوا به في إنتاج أعمالهم السينمائية، ومنحهم الفرصة لتصوير بعض مشاهد العمل المختار على أرض العلا، بالإضافة إلى تلقي الفائز بالمنحة دعمًا ماديًا إضافيًا، إلى جانب الدعم اللوجستي والإداري خلال التصوير.

ومن المقرر أن تحظى الأعمال التي سيتم إنتاجها في المملكة والعالم العربي وأفريقيا بأحقية الحصول على الدعم المالي”، وستحظى جميع الأعمال التي سيتم إنتاجها في المملكة والعالم العربي وأفريقيا بأحقية الحصول على الدعم المالي، والذي يستهدف تمويل عملية الإنتاج لعشرة أفلام على الأقل، مع إمكانية زيادة هذا العدد بناء على الأفلام التي سيقع عليها الاختيار في ختام عملية التصفية.

وأكدت الشراكة على أهمية اجتهاد المتقدمين لهذا التمويل في استعراض إبداعاتهم في توظيف المساحات الداخلية والخارجية لمحافظة العلا، والتي تشتمل على المنتجعات الخلابة والطبيعة الآسرة، بالإضافة إلى التكوينات الصخرية، والجبال، والوديان.

وتنص الشراكة على أنه سيتم تصنيف كل من صندوق البحر الأحمر و”فيلم العلا” كشريكين في الإنتاج من قِبل الأفلام التي سيتم اختيارها لتحظى بفرصة التمويل، بينما سيتم تصنيف المملكة كدولة شريكة في الإنتاج.