أعلنت السعودية للاستثمار الجريء “SVC” رفع استثماراتها في صندوق الدَّين الجريء، المدار من قبل شركة Partners for Growth ” PFG” أحد مديري الصناديق العالمية ومن ذوي الخبرة في تقديم أدوات الدين الجريء للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى 120 مليون ريال.

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC الدكتور نبيل كوشك، أن مضاعفة الاستثمار في صندوق الدين الجريء مع PFG تأتي نتيجة الطلب المتزايد لأدوات الدين الجريء من قبل الشركات الناشئة السعودية، وتنفيذاً لإستراتيجية الشركة المتعلقة بإطلاق منتج “الاستثمار في صناديق الدين الجريء”، وذلك لسد الفجوات التمويلية في منظومة الاستثمار الجريء.

وفي وقت سابق، أعلنت “SVC” عن استثمارها في صندوق الدين الجريء والمدار من قبل شركة “PFG” كأول صناديق الدين الجريء التي تستثمر فيها الشركة عقب إطلاقها لمنتج الاستثمار في الصناديق التي تقدم أدوات الدين (Debt Funds).