علق النجم أحمد سعد ، على مقارنته بمحمد رمضان في مجال الغناء، وذلك من خلال برنامج “كاربول كاريوكي”، الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش عبر تليفزيون دبي.

وقال أحمد سعد: “مع احترامي الشديد له هو عارف إنه مؤدي مش مغني، والناس عارفة إني أصلا مغني موسيقى عربية وتراث، لكن الناس شايفة التشابه بسبب الكليبات”.

وأضاف: “أنا حاولت أعمل حاجة جديدة، إني مش شرط علشان صوتي حلو وبغني مقدمش حاجات مودرن شبابية وألبس فاشون زي المطربين العالميين، ومحمد رمضان بيلبس فاشون، وعلشان كنت في كليب وسع وسع صابغ شعري أبيض، ولابس سلاسل وعامل كمال أجسام شوية، والجهور بيقارن علشان الكليبات”.

وأكد: “أنا ابتعدت عن التلحين للغير، لكن ألحن لنفسي وممكن ألحن لمحمد حماقي، بحبه جدا، وبعمل لحن له حاليا، وطبعا بهاء سلطان نفسي ألحن له، بحبه حب مش عادي، وعملت معاه لحن وغنيناه سوا كتجربة، واحتمال نتعاون في عمل”.

واختتم: “نفسي أعمل لنانسي عجرم أغنية سخنة تولع الدنيا زي ما هي قطقوطة وجميلة، وأعمل أغنية لإليسا فيها إحساس”.