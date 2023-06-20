قال لاعب النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا أن علاقته لاتزال جيدة مع نادي باهيا، مبينا أن هدفه هو الفوز بالألقاب

وعلق تاليسكا على مدى إمكانية مغادرته لفريق النصر قائلا “خطتي للمستقبل هي الفوز بالألقاب الكبيرة و إضافة الكثير من الارقام المهمة. “.

وتابع ” لا تزال علاقتي جيدة بنادي باهيا و سأعود لهم يوماً ما ” متابعا “جدولي مزدحم دائماً و أنا أوفي بجميع الالتزامات في مجال الموسيقى أو الرياضة”.

يجدر الإشارة إلى أنه تم تكريم اللاعب أندرسون تاليسكا من حكومة بلدة فيرا دا سانتانا كواحد من أشهر أبناء المدينة الذين رفعوا اسمها و ساهم بنموها .