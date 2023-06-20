شهدت شوارع باريس انتشارًا واسعًا لشعار الرياض إكسبو RiyadhExpo2030، تزامنا مع حفل ترشيح الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030.

وتنافس الرياض، لتنظيم النسخة المقبلة من معرض إكسبو 2030، في خطوة تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي على اختيار المدينة المستضيفة للحدث العالمي، في اجتماع الجمعية العمومية القادم للمكتب الدولي للمعارض في نوفمبر 2030.