كشفت المديرية العامة للجوازات عن حصيلة الحجاج الذين قدموا إلى المملكة.

وأعلنت المديرية قدوم 1,342,351 حاجاً خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم أمس الاثنين.

وأوضحت الجوازات أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ 1,280,240 حاجاً ، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 57,463 حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 4,648 حاجاً.

وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة؛لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.