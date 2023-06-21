انتقد طارق ذياب أسطورة نادي الترجي ومنتخب تونس السابق، قرار مدرب المنتخب البرتغالي بإشراك كريستيانو رونالدو أساسياً.

وقال‏طارق ذياب: ‏لماذا كريستيانو رونالدو أساسي على حساب لياو؟ يجب على المدرب ترك العاطفة ورونالدو لا ينبغي له اللعب مع هذا الجيل للمنتخب البرتغالي كلاعب أساسي، مشيرا إلى أنه لكل بداية نهاية.

يذكر أن منتخب البرتغال فاز على مضيفه منتخب أيسلندا بهدف وحيد سجله المهاجم رونالدو في الدقيقة 90 من عمر المباراة ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.