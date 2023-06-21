رفعت مجموعة طيران الإمارات الرواتب الأساسية والبدلات الثابتة لموظفيها اعتباراً من أول يوليو المقبل.

وأكدت المجموعة في تعميم داخلي إن هذه الزيادة تأتي استجابة مباشرة لارتفاع تكلفة المعيشة والتضخم حول العالم.

وقالت: “بعد استعراض أحدث تقييم للرواتب، يسرنا أن نعلن زيادة في رواتبكم الأساسية والبدلات الثابتة، اعتباراً من 1 يوليو 2023”.

وتعتبر هذه الزيادات بالنسبة للموظفين في دبي “زيادة 5% في تكلفة المعيشة على الراتب الأساسي، مع زيادات في بدلات الإقامة والنقل، وزيادة 10% في بدل الدعم التعليمي اعتباراً من سبتمبر 2023، وبالنسبة للمواطنين الإماراتيين، زيادة في البدل الخاص على أن يتم نشر تفاصيل الراتب الأساسي الجديد والبدلات الثابتة مع رسالة التعديل التعاقدي في 21 يوليو.

وفيما يخص الموظفين في المكاتب الخارجية للإمارات، ستتم مزامنة زيادات الراتب الأساسي مع تكلفة المعيشة المحلية، مع تغييرات في البدلات الثابتة استناداً إلى ظروف السوق المحلية.