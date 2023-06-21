الاعداد السابقة للصحيفة
الاربعاء21 يونيو

محمد الذايدي : يخرج إعلام نصراوي يقول أنا من تسبب بتغيير الجدول

منذ 1 ساعة
0
1094
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    اليابان تصنع أول قمر صناعي خشبي في العالم

    اليابان تصنع أول قمر صناعي خشبي في العالم

    منذ 2 دقيقة
    0
    1000
    مجموعة طيران الإمارات ترفع رواتب وبدلات موظفيها

    مجموعة طيران الإمارات ترفع رواتب وبدلات موظفيها

    منذ 5 دقيقة
    0
    1017
    اغتيال المنفذ الثاني لعملية إطلاق النار قرب مستوطنة عيلي

    اغتيال المنفذ الثاني لعملية إطلاق النار قرب مستوطنة عيلي

    منذ 29 دقيقة
    0
    1180
    النصر يرفض التعاقد مع فونسيكا

    النصر يرفض التعاقد مع فونسيكا

    منذ 42 دقيقة
    0
    1541
    ذياب ينتقد قرار مدرب منتخب البرتغال بإشراك رونالدو أساسياً .. فيديو

    ذياب ينتقد قرار مدرب منتخب البرتغال بإشراك رونالدو أساسياً .. فيديو

    منذ 53 دقيقة
    0
    1646