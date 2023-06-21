أعلن نادي الإتحاد اليوم تعاقده مع اللاعب الدولي الفرنسي انغولو كانتي لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي والمتوج بكأس العالم 2018 ودوري أبطال أوروبا 2021 بعقد يمتد لـ 3 سنوات .

وتم توقيع العقد صباح اليوم الثلاثاء 20 يونيو بعد أن أكمل كانتي فحوصاته الطبية في أحد المراكز المتخصصة في دبي تمهيداً للإلتحاق بصفوف العميد المتوج حديثًا بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.